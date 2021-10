Veste Phosphorescente Coupe-Vent FIREFLY - Running Vélo Nuit

Redzzz Le concept est assez étonnant ! Un Produit tient parfaitement ces promesses ! Se recharge en la portant simplement, ou en l'exposant à la simple lumière du jour.... En tout point satisfait , dommage qu'il n'y a de poche comme dans un coupe vent classique . Pour les reste , cette veste est tout bonnement Incroyable !

melanie B. Parfait livraison rapide article conforme

Céline J. Chouette veste. La nuit c’est rigolo. Reste à tester le produit en situation! Juste... Hors produit, un mot sur la livraison... Reçu un paquet DPD en triste état. J’ouvre mon colis. J’avoue avoir été un peu attristé... Pour 135 euros ( plus avec les chaussettes et les gants), je pense sincèrement que vous devriez faire un effort de présentation... Ce n’est pas ce que cela coûterait: mettez un peu d’amour dans vos produits!!

Jules Franck M. C'est de la magie ! J'ai le DEVOIR, durant le couvre-feu de sortir dans la nuit, sur la route non éclairée, avec un chien nyctalope. Avec ce "hoodie"', j'ai l'impression de nager, comme durant mon enfance dans la mer sans lumières parasites, entouré d'étoiles de phosphore et frôlé par des poissons luminescents. Hélas ! plages d'un temps révolu. Les estivants n'aiment pas la nuit noire et exigent et imposent des projecteurs éblouissants, partout... Donc, très bel article que je n'ai pas hésité à vous commander !

Olivier F. Très bon coupe vent avec les poches qu’il faut. Déçu pour le côté luminescence. Je ne me trouve pas assez visible.

Francis D. troisième utilisation de la veste cette fois sous la pluie étanche et bon coupe-vent pas de problème, la capuche est trop grande et pas maintenue donc flotte de trop , ce qui gene un peu la visibilité manque juste un cordon comme certaines vestes et pour le tour de cou ce qui est fait en bas de la veste est tres bien pouvoir la mettre dans le col pour courir sans qu'elle flotte derriere

Alexandra H. Merci beaucoup ! Le service est excellent, rapide et efficace. Le produit est de très bonne qualité. Good Job.

Francis D. Deux utilisations pour l'instant , parfait pour la taille L , manque juste un lien pour le tour de capuche et la possibilité de mettre la capuche dans le col , car elle flotte derrière Utiliser par temps froid sans pluie , utiliser plus en coupe vent Effet luciole par trop visible, mais reste plus intense et plus longtemps si la veste reste à la lumière du jour longtemps que des tests avec une torche led

Alec P. I love the jacket, it’s a perfect fit and it’s very lightweight. I will wear this jacket everyday

Ashley G. Très bon produit agréable à porter fais le job

Ingrid R. Veste imperméable, confortable et légère. Taille plutôt grand. Pour le côté phosphorescent, je l'ai encore trop peu utilisée pour dire la durée de l'émission de lumière mais c'est bluffant.

Christian T. 5 utilisations ,franchement tres satisfait , ce matin j'ai fais une chute , il a un peu frotté au niveau d'une manche , je l'ai un peu abimé .

VINCENT L. Utilisée 2 fois jusqu'à présent, sous la pluie et dans le noir en courant dans qq rues éclairées et d'autres beaucoup moins. La veste ne charge pas autant de lumière que sur la vidéo en courant sous les lampadaires extérieurs mais cela me rend un peu plus visible que d'ordinaire. Pour autant, un gros bémol pour moi : je me suis laissé berner par la marque française car si celle-ci l'est, le produit est fabriqué en Chine et je le regrette. Je ne l'aurais pas achetée si j'y avais prêté attention car c'est un critère important, qui n'engage que moi bien entendu.

Romain G. La veste est bien taillée, je l’ai acheté pour double utilisation, sportive je fais du vélo et l’hiver les conditions sont souvent mauvaises testée et vraiment bien même après 2h de vélo. J’utilise également pour aller au travail (toujours en vélo) super top vraiment Seul hic recharger correctement la veste pour utilisation le matin ou soir c’est compliqué elle ne brille pas beaucoup par contre son blanc fantôme permet d’être bien vu même mieux qu’un gilet jaune ordinaire Super produit

JEANNE T. Je suis satisfaite de cette veste bien que j'aie quelques inquiétudes pour la fermeture éclair au niveau de l'insertion qui donne quelques signes de faiblesse.

Muriel M. Super

Chtis C. Well made great coat

ANNA J. je ne peux pas vous dire pour le moment, la veste sera offerte à Noël.

Yannick V. Parfaite Utilisation en vélo, pluie fine Étanchéité ok , tres bien coupée et finie A conseiler

Frédéric L. La qualité de matière est bonne La capuche est trop grande selon moi et il faudrait pouvoir la ranger quand on ne s’en sert pas Pour les deux poches petit inconvénient le téléphone se balade et saute de partout pas top Enfin pour avoir le mode fluorescent je suis dubitatif, soit il faut laisser la veste sous une lumière intense non led soit la laisser au soleil longtemps mais je n’ai pas reussit a obtenir la meme fluorescence

Claudia P. Pas encore testée mais après une exposition à la lumière du jour (pour la « recharger » !), elle a brillé toute la nuit... Elle a l’air de tenir ses promesses.

Eric G. Je suis vraiment satisfait du produit : Veste légère : agréable à porter, parfait pour la mi-saison avec soit un T-shirt soit un haut à manche longue en fonction du temps sans avoir trop chaud. Assez ample pour pouvoir mettre plusieurs couches, à voir comment l’utiliser cet hiver... Veste qui protège : un col qui monte et qui couvre le cou, essentiel quand il y a du vent (bord de mer ou de lac). Mais capuche trop profonde, gêne la visibilité, peut-être ajouter un système de réglage comme autour de la taille ? Veste pratique : il n’y a pas de poche inutile juste ce qu’il faut ! Poche de poitrine très pratique. Veste qui sèche rapidement après un lavage à la main, super quand on fait plusieurs entraînements par semaine. Et ne s’imprègne pas de transpiration après un entraînement. Veste phosphorescente : utile pour se signaler aux vélos quand on court sur une piste cyclable par exemple. Mais je pense que la luminosité provenant de toute la surface de la veste n’est pas nécessaire pour se signaler. Travaillez plutôt sur des bandes ou des zones stratégiques : offre une diversité dans les modèles et maintient l’aspect sécurité. Inconvénient lié à la totalité de la surface lumineuse : attire beaucoup les insectes dans l’obscurité en soirée. J’ai mangé deux trois nuages de moucheron au crépuscule la dernière fois. Design : J’adore le design général de la veste surtout les bandes foncées qui soulignent les coutures des bras et sur la capuche. Le petit logo de la marque est très sympa aussi !

Victor M. Super produits ! J'en ai fait la pub !

Denise C. Problème entre la commande réglée (taille chaussettes waterproof et t.shirt) et la commande enregistrée par vos soins. D'où nécessité d'un retour. Il serait peut-être bon d'inclure un bon de livraison dans le colis avec l'option échange/remboursement afin de faciliter les modalités) Cordialement

Laurence G. La veste est très bien, légère, aérée et visible !

Cici L. La veste est légère, souple, efficace pour protéger de la pluie, bien finie, bien coupée. En revanche je suis un peu déçue du côté "luciole" puisque finalement pour avoir une vraie phosphorescence il faut être dans le noir complet ce qui est rarement le cas en ville. Je l'ai acheté en me disant que ça me rendrait plus visible des voitures quand je fais du vélo ou du footing, au final la brillance n'est pas très puissante. Le côté phosphorescent a donc plus un côté gadget à mon sens. Ça reste une bonne veste technique.

Christophe V. Super produit...léger et très fun pour le running

JEAN M. Très bon produit très joli J ai couru avec mais sous temps sec donc Je ne l ai pas testé sous la pluie Mais vêtements confortable et fonctionnel avec sa grande poche arrière Je recommande ce produit et le site

Nicolas V. La veste est fidèle à la vidéo et parfaitement imperméable même par forte pluie. Le moins c'est la capuche que l'on ne peut pas serrer et si on tourne la tête on ne voit plus rien

Guix C. Au TOP! je valide fort

Fred F. Belle fabrication pour cette veste bien fine, les fermetures éclairs ont l'air solides, à voir avec le temps. Bien coupée, les manches un poil trop courtes pour moi quand ja passe les pouces, mais rien de grave. Effectivement fluo dans la nuit, pas encore testée en mode course, on verra plus tard (notamment lors de la SaintéLyon !). Une sortie de 20km sous la pluie au compteur, légère, confortable, pas de gêne dans l'effort. Bonne imperméabilité, mais comme toutes les vestes, même si dites "respirantes", l'évacuation de la transpiration reste délicate et on se retrouve vite un peu mouillé quand même, pas très agréable si en T-Shirt manches courtes dessous. Mais on peut remonter les manches ! Les poches ont l'air bien étanches, mon buff de rechange était sec à l'arrivée. Deux trucs qui vont me manquer : - un élastique au niveau de la poche de rangement de la veste (un peu grande) pour pouvoir courir en la positionnant dans une main quand elle est pliée - un système de fermeture au niveau de la tête pour éviter que la capuche prenne le vent (pour ma part, je vais adapter une casquette à mettre dessous avec des velcro, aussi pour avoir une visière bien pratique quand la pluie tombe). Merci Verjari pour développer des produits innovants (notamment les chaussettes imperméables, j'ai couru avec tout l'hiver, nickel !).

Antonin B. Très belle veste, beau projet.

Christian C. Sensationel